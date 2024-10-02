شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: 51 شهيدا و82 مصابا فى 5 مجازر إسرائيلية بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم ال 362 على قطاع غزة.

اكدت الصحة في غزة ان الاحتلال ارتكب 5 مجازر ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 51 شهيد و 165 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ولفتت وزارة الصحة ان حصيلة ما وصل للمستشفيات من مجازر قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق الفلسطينيين خلال توغلها في مناطق بمحافظة خان يونس (قيزان النجار-المنارة-معن) فجر اليوم 51 شهيد و 82مصابا.

اشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 41,689 شهيد و 96,625 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.