شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة .
وينشر ”الخليج 365”، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية:
- الطماطم 21.5 جنيه.
البصل 13.5 جنيه.
- البطاطس بـ 23 جنيها .
- الجزر بـ 37.5 جنيها .
- بطاطا 10 جنيهات.
- الخيار بـ 15 جنيها .
الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات.
- الكوسة بـ 15 جنيها.
-الباذنجان العروس 10 جنيهات .
- الفلفل البلدى بـ 18 جنيها
الفلفل الألوان بـ 40 جنيها .
- الليمون بـ 7.5جنيه.
- الموز البلدي بـ 30 جنيها.
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