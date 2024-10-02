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أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين

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القاهرة - سامية سيد - تحرص  وزارة التموين والتجارة الداخلية على  طرح  السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات  فى منافذ  المجمعات الاستهلاكية  وفروع الشركات التابعة .

وينشر ”الخليج 365”، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة  بالمجمعات الاستهلاكية:

- الطماطم 21.5 جنيه.

البصل 13.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 23 جنيها .

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 37.5 جنيها .

- بطاطا 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 15 جنيها .

‏‎الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات.

- الكوسة بـ 15 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس 10 جنيهات .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 18 جنيها

‏الفلفل الألوان بـ 40 جنيها .

‏‎‏‎‏- الليمون بـ 7.5جنيه.

- الموز البلدي بـ 30 جنيها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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