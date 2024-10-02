شكرا لقرائتكم خبر عن منافذ حياة كريمة المتنقلة تصل منشأة القناطر لطرح اللحوم بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت مؤسسة "حياة كريمة"، صباح اليوم الأربعاء، منفذًا متنقلًا لـ بيع اللحوم بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية بمركز ومدينة منشأة القناطر في محافظة الجيزة.

يأتي ذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها "حياة كريمة"، لتوفير اللحوم والدواجن بأسعار مدعمة، لتخفيف الأعباء عن المواطنين ومواجهة جشع التجار.

ويوفر المنفذ للمواطنين، كيلو اللحمة المجمدة بـ185 جنيهًا، والفراخ بـ112 جنيهًا للكيلو الواحد.

وتشهد محافظة الجيزة اليوم، إطلاق 4 منافذ متنقلة، إلى مناطق أبو النمرس، ومنشأة القناطر، والوراق، وأطفيح.



