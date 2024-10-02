شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة الأمريكية: قبول 1170 طالبا هذا العام و45.5 مليون دولار للمنح والمساعدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور إيهاب عبد الرحمن، وكيل الشئون الأكاديمية بـ الجامعة الأمريكية بالقاهرة، تقدم أكثر من 7 آلاف طالب للالتحاق بالجامعة، تم قبول 1170 طالبا وطالبة، موضحا أن دور المنح تقديم منحة مادية للطالب للالتحاق بالجامعة ليحقق الإبداع داخل الجامعة ثم المجتمع.

وأشار الدكتور إيهاب عبد الرحمن خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى لإعلان تفاصيل برنامج منح التميز والطلاب المقبولين، إلى أن البرنامج حجر الزاوية فى التزام الجامعة بالنهوض بـ التعليم العالى فى مصر، حيث يتمكن الطلاب من تلقى تعليم على مستوى عالمى، وتحقيق النجاح فى الحياة.

وتابع: "خصصت الجامعة الأمريكية بالقاهرة العام الماضى 45.5 مليون دولار للمنح الدراسية والمساعدات المالية، حيث إن أكثر من 60% من طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة يحصلون على منح ومساعدات مالية بما فى ذلك حوالى 1500 طالب يحصلون على منح دراسية شاملة".