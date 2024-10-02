شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: مصر تنفق 20 مليار جنيه على أمراض التقزم والأنيميا والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، إن ملف سوء التغذية من أهم الملفات التي تضعها الدولة المصرية ووزارة الصحة على رأس أولوياتها لما يمثل حجر الزاوية في تحسين صحة الأجيال القادمة.

وأضافت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان خلال ورشة عمل بالتعاون بين اليونسيف ووزارة الصحة والسكان، أنه باستعراض الأرقام الناتجة عن سوء التغذية يتضح أهمية الاهتمام بهذا الملف الهام حيث وفقا للأرقام الرسمية فإن مصر تنفق 20 مليار جنيه على أمراض التقزم والأنيميا، و 4 مليار جنيه على الألبان، و 25 مليار على مرض السكر، و 25 مليار على مرض التوحد، و87 مليار جنيه على الحضانات بسبب مشكباات الولادة القيصرية غير المبررة.

وتابعت الدكتورة عبلة الألفي:" ملف الولادة القيصرية غير المبررة يشكل تحدى كبير علي صحة الأطفال والأجيال القادمة بداية من الصحة العامة للطفل وصولا بالأمراض الناتجة عن هذا النوع من الولادة ، مشيرة إلي أن الولادة القيصرية قرار طبي وليس قرار شخصي للسيدات.