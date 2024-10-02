شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن تتابع صرف معاشات أكتوبر 2024 فى اليوم الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في صرف معاشات أكتوبر 2024، اليوم الأربعاء، من المنافذ لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاش، مع انتظام عمليات الصرف تيسير كافة الإجراءات.

على جانب أخر حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات حالات يلزم معها بإعادة توزيع المعاش بين المستحقين للمعاش من الأرامل والإخوة والأبناء والوالدين وغيرهم وفى هذا الصدد، تنص المادة 107، من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في باب "المستحقين للمعاش"، على أن يعاد توزيع المعاش بين المستحقين من أول الشهر التالي لتحقق إحدى الوقائع "طلاق أو ترمل البنت أو الأخت وعجز الابن أو الأخ عن الكسب " .