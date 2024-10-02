شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يتابع انتظام الدراسة ببرامج الفرع الدولي بـ6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة انتظام الدراسة ببرامج الفرع الدولي للجامعة بمدينة 6 أكتوبر، وذلك منذ اليوم الأول للعام الجامعي الجديد 2024/ 2025، وبعد الانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لبدء الدراسة وفقًا للخطة الزمنية المعلنة.

ويشهد الفرع الدولي لجامعة القاهرة، خلال الأسبوع الأول من بدء الدراسة، توافد الطلاب على معرض الأنشطة الطلابية والذي نظمته الجامعة لتعريف الطلاب بالخدمات والأنشطة المختلفة التي يقدمها الفرع، بالإضافة إلى إرشادات حول الحياة الجامعية وكيفية الاستفادة مما تقدمه الجامعة لطلابها.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن ممارسة الأنشطة الطلابية على رأس الاولويات ضمن خريطة العام الجامعي الجديد، حيث تم إعداد برنامج حافل بالأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية للطلاب، مؤكدًا أن الجامعة تدرك أهمية هذه الأنشطة في لناء شخصية الطالب، وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي بين الطلاب، معربًا عن أمله في أن يكون هذا العام الجامعي عامًا مثمرًا وناجحًا على كافة المسارات.

كما أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية متميزة في الفرع الدولي تدعم الإبداع والابتكار وتساهم في إعداد جيل من الخريجين قادر على المنافسة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن الفرع الدولي يعتبر إضافة مهمة لمسيرة جامعة القاهرة ويسهم في تعزيز مكانتها على المستويين المحلي والدولي.