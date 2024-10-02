شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: تدريبات مجانية لتأهيل الشباب للسوق العمل بـ 3 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد، تنفيذ برنامج تدريب مهني مجاني، على مهنة صيانة المحمول لعدد ( 15 ) متدربا، وذلك بمركز التدريب المهني بالخارجة ، التابع للمديرية ، تشجيعاً لإقامة مشروعات صغيرة ، وبهدف تنمية مهارات أبناء المحافظة من الجنسين وتدريبهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل بجميع قرى ومراكز المحافظة ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك أيضاً فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك والتى أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب من الجنسين فى المحافظات على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجى ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة .

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد ، فى تقريره للوزارة ، ان تلك الدورات تاتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ،لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة.

وأضاف مدير المديرية، أنه يمكن للشباب من سن 18 إلى 45 سنة التقديم للحصول على الدورات التدريبية المجانية بديوان عام المديرية بإدارة بحوث العمالة ، أو مقر مراكز التدريب المهنى الثابتة ، حيث يحصل المتدربين في نهاية كل برنامج تدريبي على شهادة معتمدة من الوزارة تؤهله للعمل بشركات القطاع الخاص داخل المحافظة وخارجها ، وكذلك توفير فرصة عمل لائقة بتلك الشركات من خلال المديرية وأجهزتها .

وافتتحت مديرية العمل بمحافظة الدقهلية، دورة التدريب المهنى المجانية على مهن التفصيل والخياطة ، بمركز التدريب المهنى بميت غمر التابع لمديرية العمل ، والتى يستفيد منها متدربة من الفتيات ، والتى تستمر فعالياتها لمدة 40 يوماً ، وفق نظام ساعات التدريب المعتمدة ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، كما يمكن للفتيات والسيدات من سن 18 إلى 45 سنة التقديم للحصول على تلك الدورات التدريبية المجانية بديوان عام المديرية بإدارة بحوث العمالة ، أو مقر مراكز التدريب المهنى الثابتة التابعة للمديرية ، بهدف تنمية مهارات أبناء المحافظة وتدريبهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل بجميع قرى ومراكز المحافظة ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك أيضاً فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك والتى أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب من الجنسين فى المحافظات على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجى.

وبدأت مديرية العمل بمحافظة كفر الشيخ، فى تنفيذ الدورة التدريبية المجانية على مهن الخياطة والتفصيل ، والتى يستفيد منها 10 متدربات من الفتيات، بالوحدة التدريبية المتنقلة التابعة لها ب ، بهدف تنمية مهارات أبناء المحافظة من الجنسين وتدريبهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل بجميع قرى ومراكز المحافظة ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك أيضاً فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك والتى أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب من الجنسين فى المحافظات على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجى ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة .

وأوضح الدكتور حسن هيكل مدير مديرية العمل بكفر الشيخ، أنه يمكن للشباب من سن 18 إلى 45 سنة التقديم للحصول على الدورات التدريبية المجانية بديوان عام المديرية بإدارة بحوث العمالة ، أو مقر مراكز التدريب المهنى الثابتة ، حيث يحصل المتدربين في نهاية كل برنامج تدريبي على شهادة معتمدة من الوزارة تؤهله للعمل بشركات القطاع الخاص داخل المحافظة وخارجها ، وكذلك توفير فرصة عمل لائقة بتلك الشركات من خلال المديرية وأجهزتها .