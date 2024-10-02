شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة حياة كريمة تفتتح منفذا بالبساتين لتوزيع لحوم بأسعار مخفضة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

افتتحت مؤسسة حياة كريمة، منفذ متحرك لتوزيع اللحوم، بالبساتين بجوار شركة الكهرباء، لتوزيع اللحوم على المواطنين بأسعار مخفضة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية.

وشهد المنفذ إقبال كبير من المواطنين، حيث وفرت المبادرة اللحوم بسعر 185 جنيه للكيلو، كما تم نشر عدد من المنافذ بمناطق فى القاهرة والمحافظات منها، منفذ بشارع مؤسسة الزكاه فى منطقة بركه الحاج بمحطة يمانى بالمرج شرق القاهرة، ومنفذ أخر بجوار مدرسة الشيخ غريب جلال، ومنفذ بحى الأسمرات - أمام حي الأسمرات بجوار ملاعب الأسمرات.

و أنشأت مؤسسة حياة كريمة الشوادر والتى تقدّم لحوم بلدي طازجة، وقطع اللحم المجمد، لضمان أعلى جودة لأهالينا في المحافظات، بالإضافة إلى المنافذ المتحركة.



منفذ متحرك لتوزيع اللحوم، بالبساتين



منفذ متحرك لتوزيع اللحوم، بالبساتين