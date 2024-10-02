شكرا لقرائتكم خبر عن منافذ حياة كريمة المتنقلة تصل أطفيح بالجيزة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

تطلق مؤسسة "حياة كريمة" اليوم الأربعاء، منفذًا متنقلًا لـ بيع اللحوم بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية بمركز ومدينة أطفيح في محافظة الجيزة، وذلك ضمن الجهود المستمرة للمؤسسة لدعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

وتوفر المؤسسة من خلال المبادرة كيلو اللحمة المجمدة بـ185 جنيهًا، وكيلو الفراخ بـ112 جنيهًا، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، ومواجهة جشع بعض التجار.

وافتتحت المؤسسة، عددًا من المنافذ الثابتة في المحافظات لبيع اللحوم البلدي بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى إطلاق منافذ أخرى متنقلة لطرح الفراخ واللحوم المجمدة بأسعار مخفضة.

يُذكر أن مركز ومدينة أطفيح، شهد تنفيذ مئات المشروعات في البنية التحتية من مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي والطرق، ومدارس ووحدات صحية، ووحدات سكنية حضارية ومجمعات للخدمات الحكومية والزراعية والبيطرية ومراكز شباب ومكاتب بريد، وغيرها، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة".