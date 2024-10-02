شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد بدء الكنيسة الأرثوذكسية صوم الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

يبحت الكثيرعن موعد بدء صوم الميلاد المجيد، خاصه مع اقتراب موعد بدء الكنيسة القبطة الأرثوذكسية الصوم، حيث يحتل هذا العيد مكانة كبرى للأقباط، لأنه يمثل ميلاد السيد المسيح مخلص البشرية.

وتبدأ الكنيسة الصيام في 25 نوفمبر 2024، صوم الميلاد المجيد لعام 2024/2025، ويستمر الصيام لمدة 43 يوم حتى ليلة عيد الميلاد 7يناير 2025، حيث ينتهي دائما في 29 كيهك / 7 يناير (ويقغ في 28 كيهك في السنوات الكبيسة)، وهذه المدة تعتبر عن الآتي:

- 40 يوم لاستقبال ميلاد السيد المسيح، كما صام موسى 40 يوم.



- 3 أيام تذكار معجزة نقل حبل المقطم في وقت القديس سمعان الخراز.

ويعتبر صوم الميلاد المجيد هو صوما من الدرجة الثانية أي تسمح فيه الكنيسة بتناول السمك، على عكس الصوم الكبير لعيد القيامة، الذي تمنع فيه الكنيسة تناول الأسماك تماما، لأنه يعد صوما من أصوام الدرجة الأولى، وقد سمحت الكنيسة بأكل السمك في بعض الأصوام للتخفيف، بسبب كثرة أيام الصوم واحتياج البعض للبروتين الحيواني.