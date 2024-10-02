شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين تدعم مسابقة "عقول" لاستكشاف حلول هندسية مستدامة لتحديات العمران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أحمد الزيات، رئيس شعبة الهندسة المعمارية بـ النقابة العامة للمهندسين، إطلاق مسابقة "عمران قوي واعد للمجتمع"، ذلك خلال فعاليات "المنتدى الحضري العالمي" بالتعاون مع وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة التعليم العالى والبحث العلمي ووزارة التنمية المحلية، مشيرا إلى أن المسابقة هى الأولى من نوعها، وتعبّر عن الثقة الكبيرة المتبادلة بين الدولة والنقابة، قائلًا: "انطلاق مسابقة مرتبطة بمنتدى عالمي ورعاية ثلاث وزارات حكومية من شعبة الهندسة المعمارية بنقابة المهندسين المصرية لشرف كبير، وسنكون على قدر هذه الثقة كأعضاء في مجالس النقابة وكأعضاء جمعية عمومية، من خلال المشاركة وتمثيل دولتنا بشكل مشرف".

واستعرض "الزيات" رؤية عمل الشعبة خلال هذه المرحلة، والتي تتمحور في تفعيل دور النقابة كاستشاري للدولة، وإبداء الرأي، مشيرًا إلى أن الشعبة تعمل على عدة محاور، أولها ملف مزاولة وضبط المهنة، كما تعمل الشعبة على إظهار الكوادر المعمارية، موضحًا أن هناك الكثير من المعماريين لم يصادفهم فرصة للظهور، وإبداء آرائهم وأفكارهم، ويتم ذلك من خلال المسابقات والملتقيات والندوات والحوار المعماري المنضبط، معبّرا عن طموحه للوصول للمرحلة الأهم وهي مشاركة الدولة المصرية الرأي وطرح الموضوعات الجديدة.

وأوضح رئيس شعبة الهندسة المعمارية أن فكرة طرح المسابقة من مصر دلالة على أن المعماري هو المايسترو والقادر على قراءة إشكاليات العمران ومناقشتها وإيجاد الحلول المختلفة، مؤكدًا أن الشعبة والنقابة داعمين بكل جهد وكل طاقة لتوصيل المسابقة بكل معاييرها وضوابطها لجموع المعماريين ودفعهم للمشاركة، مختتمًا كلمته بتطلعه للمزيد من التعاون المستقبلي في إطار هذه النوعية من المسابقات والمشروعات مع وزارة الإسكان.

فيما أشار المهندس عبد العظيم محمد- أمين مساعد شعبة الهندسة المعمارية، أن المسابقة فرصة جيدة وذهبية للمعماريين، في منتدى عالمي مهم، وفي وجود العديد من الوزرات وعلى رأسها وزارة الإسكان، موضحًا أن المنتدى الحضري العالمي يعمل على ربط الابتكار والثقافة لخلق مدن واعدة.

وخلال كلمته أوضح الدكتور عبد الخالق القاضي- مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن المسابقة تدعو طلاب كليات الهندسة في مصر للمشاركة في تحدٍ مبتكر يهدف إلى استكشاف وتقديم حلول هندسية مستدامة للتحديات العُمرانية التي تواجه تطوير المناطق الحضرية، ويمكن للمشاركين اختيار أحد القضايا الحضرية مثل الإسكان، والمناطق المفتوحة، والطرق، والطابع المعماري، أو الخدمات العامة، كما تهدف المسابقة إلى تحفيز المُشارك على تقديم رؤى هندسية إبداعية تساهم في تحسين البيئة الحضرية في مصر من خلال رحلة تجمع بين الإبداع والابتكار الهندسي.

وعن أهداف المسابقة أعلن مساعد وزير الإسكان، أنها تُحفّز على مشاركة الشباب في تقديم حلول مبتكرة لأهم القضايا والتحديات العمرانية التي تواجه العمران المصري وتنفيذها من خلال الجهات المختلفة، لافتًا إلى المزايا التي تتمتع بها المسابقة وهي تطوير الحلول المبتكرة من الشباب وإمكانية توظيفها والاستفادة منها من خلال الجهات المختلفة، مشيرًا إلى أنه سيتم تخصيص جلسة ضمن الجناح المصري لعرض أهم النماذج المميزة المقدمة من فرق العمل.

وفيما يخص شروط، فهى متاحة لجميع الطلاب المصريين بكليات الهندسة، والفنون الجميلة، والتخطيط العمراني، والفنون التطبيقية داخل مصر، إضافة إلى أن الفئة المعنية بها هم طلاب البكالوريوس وحديثو التخرج، ويمكن المشاركة فيها بشكل فردي أو ضمن فريق لا يتجاوز عدد أفراده (5) أعضاء مع تقديم بيانات الفريق.

وعن معايير التقديم، هي: أنها تشمل ارتباط الحلول المقدمة مع موضوعات المنتدى الحضري العالمي 2024، ويشترط أن يكون الحل المقترح مبتكًرا ومستدامًا، ويجب أن يساهم في تحسين البيئة الحضرية بشكل مباشر.

وفيما يتعلق بجوائز المسابقة، أشار مساعد وزير الإسكان إلى أن قيمة الجائزة الأولى 500 ألف جنيه مصري، والجائزة الثانية بقيمة 200 ألف جنيه، والجائزة الثالثة بقيمة 150 ألف جنيه، بالإضافة إلى (3) جوائز تشجيعية بقيمة 50 ألف جنيه لكل جائزة، ويمنح الفائزون شهادة تقدير، كما يُعرض أفضل (10) مشروعات خلال فترة المنتدى من 4 إلى 8 نوفمبر.

وسيحظى الفائزون بفرصة استثنائية لعرض أفكارهم المبتكرة خلال فعاليات المنتدى المنعقد في القاهرة، مما سيمكنهم من التفاعل مع خبراء دوليين في مجالات التخطيط العمراني والهندسة من مختلف أنحاء العالم، وتضم لجنة التحكيم نخبة من المتخصصين، بما في ذلك ممثلين من وزارة الإسكان، ونقابة المهندسين، وأساتذة من الجامعات المصرية.

وعن معايير اختيار المشروعات، أشار مساعد وزير الإسكان إلى أنها تتمثل في العوائد الاجتماعية الاقتصادية والتي تشمل التأثيرات الإيجابية على المجتمع والاقتصاد المحلي، وإمكانية تكرار وتعميم الفكرة على مواقع مختلفة، وأن تكون الفكرة المقدمة قابلة للتطبيق في إطار القوانين والتشريعات، وضرورة أن تكون الفكرة جديدة ولم يسبق تقديمها في مسابقات سابقة، وأن تتناول المقترحات المقدمة أفضل التطبيقات أو الحلول المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة، معلنًا أن أخر موعد للتقديم في المسابقة 27 أكتوبر الجاري، وإعلان النتيجة يوم 2 نوفمبر 2024، والاحتفال بالفائزين أثناء المنتدى يوم 6 نوفمبر.

من ناحيته، عبر المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، عن فخره وسعادته للمشاركة في إعلان انطلاق مسابقة عقول "عمران قوي واعد للمجتمع"، والذي يأتي في إطار تنظيم مصر للمنتدى الحضري العالمي، قائلًا: "نحن اليوم في مناسبة متميزة، ونفخر بها، وستقدم النقابة كل ما تستطيع تقديمه، لنعكس صورة جيدة ومشرفة للهندسة المصرية، مؤكدا أن النقابة ستقدم كل المعاونة لنجاح المسابقة لإظهار الدور المتميز للمهندس المصري.