شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج التقييم الوطنى فى العربى والرياضيات لطلاب المدارس.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم، نتائج التقييم الوطني الذي تم إجراؤه على طلاب الصف الأول الإعدادي في مادتي اللغة العربية والرياضيات في 22 محافظة علي مستوي الجمهورية بمدارس التعليم العام والمعاهد الأزهرية، والمقارنة بين مستويات الأداء في اللغة العربية والرياضيات، مضيفة أن نتائج تحليل استجابات الطالب في اللغة العربية والرياضيات عن أن النسبة الأكبر من الطلاب المشاركين في التقييم الوطني تتركز في مستوى مبتدئ بنسبة 51.6 % في اللغة العربية وبنسبة 55.6 % في الرياضيات، يليه مستوى "أقل من مستوى الصف" بنسبة 21.6% في اللغة العربية و بنسبة %19.8 في الرياضيات، يليه مستوى "كفء" بنسبة 20.4 % في اللغة العربية، وبنسبة 16.6 %في الرياضيات، وأخير مستوى "متقدم" بنسبة 6.4 %في اللغة العربية و8.0% في الرياضيات.

وأكدت وزارة التعليم، أنه يتضح من هذه النتائج تقارب مستويات الأداء لدى الطالب في اللغة العربية والرياضيات إلا أن الطالب يتفوقون في اللغة العربية على الرياضيات في مستوى "كفء" بينما يتفوقون في الرياضيات على اللغة العربية في مستوى "متقدم" .

المقارنة بين «الذكور والإناث» في مستويات الأداء

وأسفرت نتائج المقارنة بين الذكور والإناث في اللغة العربية عن تفوق الإناث في مستوى "كفء" بحصول 24.4% منهن على هذا المستوى في مقابل 16.0% للذكور، كما تتفوق الإناث أيضا في مستوى "متقدم" بحصول%8.4 منهن على هذا المستوى مقابل %4.2 للذكور، أما في الرياضيات ف تتفوق الإناث على الذكور في مستوى "كفء" بحصول 18.7% منهن على هذا المستوى مقابل 14.4% من الذكور، ولكن يتفوق الذكور على الإناث في مستوى "متقدم" بحصول 8.2% منهم على هذا المستوى مقابل 7.8% من الذكور.