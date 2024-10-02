شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس العربية للتصنيع: الشهادة الجديدة تمكن مصنع سيماف عالميا والان مع تفاصيل الخبر

أكد اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الشهادة التي حصل عليها مصنع سيماف، شهادة دولية تساعد في زيادة فرص التصدير والاستثمار، ويمكن مصنع سيماف ان يكون مصنعا عالميا، ويسمح بتصدير منتجاته للخارج، وتقليل الواردات، وتعتبر الشهادة دفعة قوية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفى عقب احتفالية خاصة بالهيئة العربية للتصنيع، بحصول مصنع سيماف التابع للهيئة،علي شهادة نظم إدارة الجودة في صناعات السكك الحديدية IRIS طبقا للمواصفة الدولية في مجالات التصميم والتطوير والتصنيع وخدمة ما بعد البيع، مما يؤهلها بقوة للمنافسة والتصدير للخارج وتعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية، وتعظيم شعار (صنع في مصر) محليا ودوليا.

يذكر أن فعاليات الحفل يشهدها اللواء أركان حرب مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وعدد من المسئولين بالدولة، والسفراء، والقطاع الخاص، وممثلي كبري الشركات العالمية،المتخصصة في صناعات السكك الحديدية.