شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعلن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الخالية.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة السكة الحديد للخدمات المتكاملة وأعمال النظافة والتأمين الإداري، إحدى الشركات التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن حاجتها لشغل بعض الوظائف بالشركة.

وحددت الشركة عدد من الشروط الواجب توافرها والتي تضمنت التالي:-

- أن يكون المتقدم من الذكور فقط.

- أن يكون المتقدم من المقيمين بمحافظة القاهرة - الجيزة - القليوبية.

- أن لا يقل السن عن 21 عاماً ولا يزيد عن 45 عاماً.

- أن يكون المتقدم قد أنهي الخدمة العسكرية أو حاصل علي الإعفاء.

- أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل "بدون - متوسط - فيما فوق".

وأوضحت الشركة عدد من المميزات التي سيحصل عليها المتعاقد والتي جاءت على النحو التالي:-

تعاقد فوري - حوافز مجزية - تأمين إجتماعي - تأمين شامل على الحياة - زيادة سنوية - زى - دورات مجانية لزيادة كفاءة العاملين، يمكن لراغبي العمل ملئ أستمارة طلب توظيف بالإدارة العامة للموارد البشرية بمقر الشركة بمنطقة ورش سكك حديد مصر - منطقة الفرز - الشرابية - القاهرة من الأحد إلي الخميس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءاً.