شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تقييم وطنى لقياس أداء طلاب الصف الأول الإعدادى بالعربى والرياضيات والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة التربية والتعليم، علي أنه تم إجراء التقييم الوطني 2024 علي طلاب الصف الأول الإعدادي، مشيرا إلي أن هذا التقييم يتمثل في المساهمة في إجراءات التحسين المستمر في أنظمة التعليم، وضمان حصول جميع الطالب على تعليم عالي الجودة واستخدام الموارد بشكل فعال لدعم احتياجاتهم التعليمية من خلال توفير بيانات صحيحة تتسم بالصدق والموضوعية والعدالة والموثوقية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه تم عقد إجراء التقييم الوطني لطلاب الصف الأول الإعدادي، عن مستويات الأداء في اللغة العربية والرياضيات بمدارس التعليم العام ومعاهد التعليم الأزهري لتكون بمثابة خط الأساس التي تتم المقارنة على أساسه عند إجراء التقييم الأساسي.

وقالت وزارة التعليم، تتجلى أهمية التقييم الوطني الحالي في إبلاغ صانعي السياسات ومتخذي القرار بشكل خاص بحالة التعليم، من أجل دعم تصميم وتنفيذ سياسات وإصلاحات تعليمية فعالة تساعد في تقديم التحسينات وأوجه التطوير المستمرة في خبرات التعليم والتعلم، وتوجه بوصلة التطوير إلى مسارها الصائب، مما يؤدي في النهاية إلى نتائج ذات قيمة مضافة على النظام التعليمي، وذات جدوى على النظام المجتمعي ككل.

وأوضحت أنه تم إجراء التقييم الوطني في اللغة العربية والرياضيات لدى طالب الصف الأول الإعدادي2024 من خلال ما يلي:-

تحديد المجالات المعرفية المستهدف قياسها، و تتمثل في اللغة العربية في: القراءة «النثر- النصوص المعلوماتية -النصوص الأدبية - الشعر»، والكتابة «التعبير الكتابي- الخط- الإملاء والنحو »، وتمثلها في الرياضيات أربعة مجالات هي: الأعداد، و الجبر، و الهندسة والقياس، والبيانات والإحصاء والاحتمال.

- تحديد مستويات الأداء في أربعة مستويات هي: «الأقل من مستوى الصف- المبتدئ- الكفء- المتقدم» لتصنيف مستوى الأداء لدى طالب الصف الأول الإعدادي في مادتي اللغة العربية، والرياضيات.

- حيث يشير المستوى "المتقدم" إلى تحقيق الطالب جميع نواتج التعليم المستهدفة، ويشير المستوى "الكفء" إلى تحقيق معظم أو غالبية نواتج التعلم المستهدفة، ويشير المستوى "المبتدئ" إلى تحقيق الحد الأدنى من المعارف والمهارات التي يجب اتقانها، ويشير مستوى "الأقل من مستوى الصف" إلى الإخفاق في تعلم الحد الأدنى من المعارف والمهارات المتضمنة في مقرر الصف الأول الإعدادي.

- تطبيق دراسة خط الأساس في 22 محافظة على عينة قوامها 180 مدرسة منها 135 مدرسة بالتعليم العام و45 معهدا وتشمل 180 مدير مدرسة، و180 معلم لغة عربية، و180 معلم رياضيات، وتتمثل عينة الطالب ً أزهرياً منهم 4027 من الذكور، و4355 من الإناث، ومنهم 6184 بالتعليم العام، و2198 بالتعليم في 8382 طالب أزهري، منهم 7582 بالمدارس الرسمية، و800 بالمدارس الخاصة ومنهم 3145 بمدارس الحضر، و5237 بمدارس الريف.

- إجراء التصحيح الإلكتروني أوراق الإجابة واستخدام أساليب المعالجة الإحصائية لاستخراج النتائج.



