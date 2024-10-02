شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس العربية للتصنيع: اعتماد مصنع سيماف دوليا يزيد الاستثمارات والان مع تفاصيل الخبر

قال اللواء أركان حرب مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ان مصنع سيماف شهد تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية، بالاضافة لتدريب العاملين وفق أحدث المعايير الدولية، حتى يحصل على الاعتماد الدولى الذي يشجع لتوطين الصناعة المحلية.

جاء ذلك في احتفالية خاصة بالهيئة العربية للتصنيع، تحتفل الهيئة، بحصول مصنع سيماف التابع للهيئة،علي شهادة نظم إدارة الجودة في صناعات السكك الحديدية IRIS طبقا للمواصفة الدولية في مجالات التصميم والتطوير والتصنيع وخدمة ما بعد البيع، مما يؤهلها بقوة للمنافسة والتصدير للخارج وتعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية، وتعظيم شعار (صنع في مصر) محليا ودوليا .

وأضاف رئيس العربية للتصنيع، ان المصنع يحصل على مميزات بعد حصوله على الاعتماد، منها زيادة فرص التعاقد والاستثمار، وكذلك تحسين جودة الانتاج و الكفاءة التشغيلية.

ويعد مصنع سيماف، خامس شركة تحصل علي هذه الشهادة طبقا لأحدث إصدار علي مستوي العالم .

يذكر ان فعاليات الحفل يشهدها اللواء أركان حرب مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وعدد من المسئولين بالدولة، والسفراء، والقطاع الخاص، وممثلي كبري الشركات العالمية،المتخصصة في صناعات السكك الحديدية .