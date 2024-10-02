شكرا لقرائتكم خبر عن الطب البيطرى يعلن ضبط 65 طن لحوم فاسدة بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

كثفت مديريات الطب البيطري بمختلف المحافظات حملاتها الرقابية على أماكن عرض وبيع وتداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها لضمان سلامة اللحوم والأغذية ذات الأصل الحيواني، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضحت هيئة الطب البيطرى أنه تم ضبط 65 ألف كجم من اللحوم الفاسدة وتحرير 1061 محضرًا في حملات رقابية مكثفة بناء على توجيهات علاء فاروق وزیر الزراعة واستصلاح الأراضي وتعليمات المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير، والدكتور ممتاز شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

أضافت الهيئة أنه تم مصادرة منتجات حيوانية مخالفة للمعايير الصحية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير 1061 محضر بحق المخالفين والعرض على النيابة العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان وصول أغذية سليمة وخالية من مسببات الأمراض إلى المواطنين.

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تعزيز الأمن الغذائي وحماية المستهلك، من خلال استمرار هذه الحملات الرقابية لضمان الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة.

وكشف التقرير أنه تم إعدام عجلين في مجازر الإسماعيلية والأقصر بسبب إصابتهما بالصفراء وذلك في إطار الإجراءات الصارمة التي تتبعها الهيئة العامة للخدمات البيطرية لضمان صحة وسلامة اللحوم المعروضة للمواطنين.

كما قامت مديرية الطب البيطري بالأقصر بإعدام عجل كامل في مجزر الحبيل بعد اكتشاف إصابته بمرض الصفراء، وذلك بناءً على فحص دقيق أجراه الأطباء البيطريون المختصون حيث تم التأكد من عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي.

وفي إجراء مماثل نفذت مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية عملية إعدام لعجل آخر مصاب باليرقان في مجزرة الشركة الدولية للإنتاج الحيواني، بعد فحص طبي أظهر خطورة استهلاكه على صحة المواطنين ضمن جهود المديريات البيطرية لضمان سلامة اللحوم المتداولة وحماية صحة المواطنين.

كما شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة القاهرة حملة مكبرة بشرق مدينة نصر تم خلالها ضبط 5 أطنان من الدواجن الفاسدة المجهزة للتوزيع على المطاعم و إغلاق وتشميع المجزر المخالف، وتحويل المسؤولين إلى النيابة العامة، وذلك في إطار جهود الرقابة وضبط الاسواق وحماية صحة المواطنين.