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وزارة الصحة تكشف أعراض الإصابة بمرض الزهايمر.. تفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأربعاء، 02 أكتوبر 2024 10:50 ص

تحتفل اليوم وزارة الصحة والسكان باليوم العالمى للمسنين، حيث تولى الوزارة اهتماما كبيرا بالمسنين، وتوفير الخدمات الصحية لهم .

وقالت وزارة الصحة والسكان إن الزهايمر يصيب الجزء الخاص باللغة والذاكرة وتمثلت الأعراض فى:

1- الشعور بالارتباك.
2- تكرار الكلام.
3- فقدان الذاكرة.
4 - انخفاض القدرات العقلية.

ودعت وزارة الصحة والسكان للنزول للكشف والاطمئنان على الصحة ضمن حملة 100 يوم صحة بالمجان

ويمكن الاستفسار عن خدمات مبادرة 100 يوم صحة على الرقم 15335 .


الزهايمر

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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