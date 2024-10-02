شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة استثنائية لجميع النزلاء بمراكز الإصلاح بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت وزارة الداخلية منح نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل (زيارة استثنائية) خلال الفترة من يوم الإثنين الموافق 7/10/2024 حتى يوم الخميس الموافق 31/10/2024 بمناسبة الاحتفال (بذكرى نصر أكتوبر المجيد) وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للنزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .