شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسس شركة nes: اعتماد مصنع سيماف دوليا يدعم الصناعات الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس عثمان محمد عثمان، مؤسس شركة nes، إن اعتماد مصنع سيماف، يعد إنجازا جديدا للهيئة العربية، و اعتراف دولى بالتصنيع المصرى، وذلك بعد رحلة عمل شاق امتدت على مدار شهور، و تم التعاون مع المتخصصين و المصنعين في سوق السكك الحديدية.

وأضاف " عثمان" أن الانجاز في مصنع سيماف يدعم الصناعات الوطنية، ويفتح لها آفاق جديدة في سوق العمل والاستثمارات، مقدما التهنئة للهيئة على الإنجاز الكبير الداعم للاقتصاد الوطني.

جاء ذلك في احتفالية خاصة بالهيئة العربية للتصنيع، تحتفل الهيئة، بحصول مصنع سيماف التابع للهيئة،علي شهادة نظم إدارة الجودة في صناعات السكك الحديدية IRIS طبقا للمواصفة الدولية في مجالات التصميم والتطوير والتصنيع وخدمة ما بعد البيع، مما يؤهلها بقوة للمنافسة والتصدير للخارج وتعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية، وتعظيم شعار (صنع في مصر) محليا ودوليا.

يذكر أن فعاليات الحفل يشهدها اللواء أركان حرب مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وعدد من المسئولين بالدولة ، والسفراء، والقطاع الخاص، وممثلي كبري الشركات العالمية،المتخصصة في صناعات السكك الحديدية .