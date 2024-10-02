شكرا لقرائتكم خبر عن منافذ حياة كريمة للحوم مخفضة السعر تصل اليوم 4 مناطق جديدة بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

تطلق مؤسسة "حياة كريمة"، اليوم الأربعاء، أربعة منافذ لبيع اللحوم والفراخ بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية في محافظة الجيزة، وذلك لليوم الخامس على التوالي.

وتتمركز منافذ المبادرة بمحافظة الجيزة، اليوم، في المناطق الآتية: أبو النمرس، منشأة القناطر، الوراق، أطفيح، لطرح كيلو اللحمة المجمدة بـ185 جنيهًا، والفراخ بـ112 جنيهًا.

وبدأت المؤسسة تطبيق المبادرة فى محافظات الإسماعيلية والشرقية والقاهرة والجيزة، إذ تم افتتاح منافذ بيع لحوم بلدي بأسعار تنافسية تقل كثيرًا عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية، لمواجهة جشع التجار وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

تأتي المبادرة ضمن الجهود المستمرة لـ مؤسسة حياة كريمة لدعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، ما يعزز الدور الذي تلعبه المؤسسة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.



