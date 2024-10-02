شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة عين شمس تحصد المركز الأول فى هاكاثون الابتكارات الخضراء بالعاصمة الأردنية عمان والان مع تفاصيل الخبر

حصد طلاب كلية الزراعة جامعة عين شمس علي المركز الأول في هاكاثون الإبتكارات الخضراء خلال حفل ختام النسخة الثالثة من المؤتمر الإقليمي الشبابي للتغير المناخي 2024 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (RCOY MENA 2024)، والذي عقد بالعاصمة الأردنية عمان في الفترة من (27 - 29) سبتمبر ، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ، والدكتورة ثناء النوبي القائم بأعمال عميدة الكلية، والدكتورة نيفين عاصم الرئيس التنفيذي لقطاع التدريب والابتكار، وتحت إشراف الدكتورة لمياء رضوان مدير وحدة الإبتكار وريادة الأعمال بالكلية ، ود. إسلام مدير مشروع نوادي الإبتكار (ASU-iClub) بمركز الإبتكار وريادة الأعمال.

شهدت فعاليات حفل الختام تكريم الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى بمسابقة هاكاثون الإبتكارات الخضراء، وقد تمكن ممثلي كلية الزراعة في المسابقة الطالب عبد الرحمن محمد خريج كلية الزراعة جامعة عين شمس ، والطالبة نيرة نادر نائب رئيس مجلس "iClub Agr" بالكلية ، من حصد المركز الأول عن مشروع "قطفة" وهو مشروع ناشئ في مجال التكنولوجيا الزراعية (AgTech) والتعبئة المستدامة، يركز على تطوير طلاءات صالحة للأكل للفواكه والخضروات، ويهدف هذا المنتج إلى تمديد فترة صلاحية المنتجات الزراعية من خلال إبطاء عملية النضج وتقليل فقدان الرطوبة، مما يقلل من الهدر أثناء النقل والتخزين، كما أن الطلاءات مصنوعة من مكونات طبيعية قابلة للتحلل، مما يوفر بديلًا صديقًا للبيئة للتغليف البلاستيكي التقليدي.

وتستهدف "قطفة" محطات التصدير والمصدرين، وتسعى لتقديم حلول مبتكرة تدعم الاستدامة البيئية وتحسن من جودة المنتجات الزراعية المصدرة، وإن هذا الإنجاز المتميز لا يعكس فقط روح الابتكار والتفاني لدى الفريق، بل يمثل أيضا فخرًا لجمهورية مصر العربية في مجال التكنولوجيا الزراعية المستدامة، وهو ما يعزز من سمعة مصر كمركز للإبداع البيئي.

يذكر أن الفريق كان قد حقق المركز الأول في مسابقة " عين شمس تبتكر" ASU Innovates '23 النسخة الرابعة 2023 في مسار الأفكار الاستدامة، مما يعكس تفوقهم المستمر في الابتكار، مما يعكس التزامهم ودورهم القيادي في مجال الابتكار الزراعي.