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مركز تدريب نقابة البناء والأخشاب يشهد اختبارات لتوفير فرص عمل بالإمارات

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القاهرة - سامية سيد - شهد مركز التدريب المهني المتطور، التابع لـ النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إجراءات اختبارات ومقابلات شخصية للتوظيف لصالح إحدى الشركات الصينية العاملة في مجال الإنشاءات في دبي.

ومن المقرر أن يتم اختيار نحو 700 عاملا من المتقدمين للاختبارات لصالح الشركة الصينية العاملة في مجال الإنشاءات بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتوفر الشركة للعاملين المتقدمين بعد اجتياز الاختبارات، عقود عمل موثقة من وزارة العمل، والمستشار العمالي في دبي، متضمنة كافة الحقوق العمالية المنصوص عليها في القانون.

ويوفر مركز التدريب المهني البيئة اللازمة لعمل المقابلات الشخصية، وكذلك العدد والأدوات في مجال التشييد والبناء، من أجل اختيار أفضل العناصر من الشباب المتقدمين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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