شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: مصر بها أعلى معدلات للولادة القيصرية بنسبة 72% والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، لشئون السكان، إن الاهتمام ب أول عامين للطفل بداية من وجودة في بطن أمه يمثل 85% من صحة الإنسان، لذلك لابد من الاهتمام بالالف يوم الذهبية بداية من وجود الجنين في رحم الأم مرورا بالخروج إلى الحياة نهاية بفترة التأسيس الخاصة بالأطفال من تغذية صحيحة للوصول لأجيال صحية قادرة علي العطاء لوطنه ولأسرته والمجتمع ككل.

وأضافت الألفي، خلال ورشة عمل بالتعاون مع اليونسيف ووزارة الصحة والسكان، أن الفترة الحالية تشهد أقصي اهتمام بـ صحة الإنسان المصري بشكل عام والأجيال الصغيرة التي تعد أمل المستقبل والحاضر، مشيرة إلى أن التغذية غير السليمة تؤثر سلبياً على تفاعل الطفل مع المجتمع والبيئة المحيطة.

وتابعت قائلة: إن نصر اتخذت خطوات جدية في مجال التنمية البشرية وحصلت مصر علي المركز 106 من 220 وهذا المركز نتيجة سوء التغذية التي بدورها أدت التقزم والسمنة وبدورهما يتم الوصول إلي عدم التحصيل الدراسي والتفاعل مع البيئة المحيطة مشيرة إلى أنه يجب الاهتمام بالطفل بداية من وجوده في رحم الأم.

وأكدت الألفي أن مصر تتربع علي معدلات القيصرية بنسبة 72٪ من إجمالي عدد الولادات وهي النسبة ليست بالقليلة والتي بدورها تؤدي إلي مشكلات كبيرة لدي اطفال الولادة القيصرية ومن أبرزها التوحد، تشوهات خلقية، هذا بالإضافة إلي أن الولادة القيصرية تؤثر علي الساعة الذهبية الأولي للطفل التي يحصل عليها 27% من الأطفال.

وتابعت الألفي أن أرقام وتكلفة الألبان الصناعية للأطفال في مصر كبيرة للغاية بسبب الممارسات الخاطئة لدي الكثير من الأسر مشيرة إلي أن هناك لجنة حوكمة صرف الألبان تتم بشكل علمي وهناك دراسة تؤكد أن كل مليون سيدة حالة واحدة فقط لا تستطيع الرضاعة.