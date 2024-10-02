شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة الأمريكية: قدمنا 290 منحة دراسية للمتفوقين وجزء من المنح لطلاب فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

نظمت الجامعة الأمريكية بالقاهرة مؤتمرا صحفياً للاحتفاء بطلاب برنامج منح التميز الذي أطلقته الجامعة العام الماضى لاستقطاب الطلاب المتميزين من جميع الخلفيات الدراسية والاجتماعية والجنسيات المختلفة وإعطائهم فرصة للدراسة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بغض النظر عن قدرتهم المادية.

وقال الدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن الجامعة أعلنت عن حزمة جديدة ومبتكرة من المنح الدراسية لتمكين الطلاب بغض النظر عن إمكانياتهم لاحتضان المتفوقين وخدمة التعليم فى مصر ونحتفى اليوم بالطلاب الفائزين فى منح التميز الذين بلغوا 290 طالبا وطالبة من بينهم أوائل الجمهورية فى الثانوية العامة والشهادات الاجنبية من مختلف دول العالم والمنطقة العربية روسيا وفلسطين، حيث لا يمكن وانطلاقا من التزامنا بدعم طلاب فلسطين أطلقت منح دراسية خصيصا لمساعدتهم على استكمال تعليمهم وسنواصل تقديم ما فى وسعنا لاستكمال تعليمهم.

وأضاف الدكتور أحمد دلال، خلال المؤتمر الصحفى أن برنامج منح التميز يتضمن منح دراسيك تتراوح بين 20% وصولا إلى 100% ونستهدف تحقيق الجودة الأكاديمية التى هى محور اهتمامنا واجتذاب الطلاب المتفوقين يثرى الجودة التعليمية لان الطلاب المتفوقين جزء من المنظومة التعليمية.

وأكد الدكتور أحمد دلال أن الجامعة تسعى دوما لضم الطلاب المتميزين فى المجالات الأكاديمية والفنون والرياضة مشيراً إلى أن 60% من الطلاب بالجامعة لا يدفعون الرسوم الدراسية كاملة، فضلا عن التسهيلات المادية التي تقدمها الجامعة للطلاب المتفوقين.