شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: مبادرة الألف يوم ذهبية تستهدف تحسين صحة الأجيال المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورعبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، لشئون السكان، إن الصحافة والوزارة شريكان من أجل نجاح مبادرات الصحة ولاسيما مبادرات التوعية السكانية وكذلك مبادرة رئيس الجمهورية "بداية" التى تهتم بالإنسان المصري منذ النشأة حتي مرحلة الشيخوخة.

وأضافت الألفي، خلال ورشة عمل بالتعاون مع اليونسيف، أن مبادرة الف يوم الذهبية كانت بداية الحلم الذي يستهدف تحسين صحة الأجيال القادمة ويغير المفاهيم الخاطئة ويدعم المفاهيم الصحيحة التي على رأسها التغذية السليمة، من أجل صحة أفضل تبدأ قبل مرحلة الدراسة تؤهل النشأ ليكون مفيد لأسرته والمجتمع.

وأوضحت الدكتور عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، لشئون السكان أن الهدف من ورش العمل تغيير المفاهيم الخاطئة من خلال رسائل الإعلام بأهمية التغذية والاهتمام بصحة الأجيال النشأة، مشيرة إلى أن هناك عدد من التقارير الدولية تحدثت عن الأضرار الجسيمة التي تنتج عن سوء التغذية.

