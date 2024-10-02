شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تستضيف الملتقى الأول لتحالف جامعات القاهرة الكبرى للموسيقى والكورال والان مع تفاصيل الخبر

شهد الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، فعاليات الملتقى القمي الأول لتحالف جامعات القاهرة الكبرى للموسيقى والكورال وهو الحدث الأول من نوعة الذى تبنته جامعة عين شمس فى ظل رؤيتها الجديدة لدعم الانشطة الطلابية والذى استضاف جامعات القاهرة وحلوان وبنها.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، والدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس والفنان طارق الدسوقي والفنان محمد ثروت ولفيف من السادة نواب رؤساء الجامعات وعمداء ووكلاء الكليات.

وفى كلمته قدم الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابى الطلابية، شكره وتقديره لرؤساء الجامعات، والضيوف الكرام، وشباب مصر، معربًا عن فخره بتواجده في جامعة عين شمس. وأكد حرص الوزارة على إشراك الطلاب فى الأحداث الوطنية الكبرى، وتعزيز شعورهم بالانتماء والمسؤولية، ودعم قدراتهم الفنية.

كما هنأ الطلاب على الأفكار الجديدة والبنّاءة، وأشاد بالتحالفات الجديدة التي تم تشكيلها ودعمها من رؤساء الجامعات. كما عبّر عن بالغ تقديره لاستضافة الجامعات الكبرى في رحاب جامعة عين شمس، مؤكدًا أن لهذه الاستضافة أثر كبير على التعاون والتواصل المستمر والدائم.

وخلال كلمته رحب الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس بالحضور الكريم مبديا سعادته باستضافة الملتقى القمي الأول لتحالف جامعات القاهرة الكبرى للموسيقى والكورال مشيرا ان الملتقى يعكس روح التعاون والإبداع التى نهدف إلى تعزيزها بين الجامعات المختلفة.

وأضاف رئيس جامعة عين شمس أن ملتقى جامعات القاهرة الكبرى ليس مجرد حدث فني وثقافي، بل هو منصة لتبادل الأفكار والخبرات، وفرصة لتطوير المواهب الطلابية فى مجال الموسيقى والكورال مشيرا الى ايمان الجامعة بأن الفنون تلعب دورًا حيويًا في تشكيل الهوية الثقافية لمجتمعاتنا، وأن تعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم العالي في هذا المجال يساهم في خلق بيئة فنية نابضة بالحياة.

كما دعا جميع المشاركين إلى الاستفادة القصوى من هذا التحالف وان يكون تقليدا سنويا يجمع دائما اعرق الجامعات المصرية.

شهد الحفل الذى استمر قرابة الأربع ساعات فقرات فنية من الموسيقى والكورال للجامعات المشاركة وتنوعت ما بين الميدلى الوطنية والاغاني الفردية والجماعية.



الملتقى القمي الأول لتحالف جامعات القاهرة الكبرى للموسيقى والكورال في رحاب جامعة عين شمس



تحالف جامعات القاهرة الكبرى



جانب من الملتقى



