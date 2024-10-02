شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة وأجواء خريفية مستقرة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن البلاد تشهد أجواء خريفية مستقرة إلى أغلب أنحاء الجمهورية، لافته إلى أن هذه الأجواء مستمرة حتى نهاية الأسبوع.

ويشهد اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024، استمرار الانخفاض الطفيف فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل فى الصباح الباكر، حار نهاراً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة ليلًا وفى الصباح الباكر.

كما يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية، ورياح معتدلة تنشط أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب ووسط سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 23، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 34 درجة، والصغرى 22، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 23، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة.