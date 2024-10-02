شكرا لقرائتكم خبر عن المواد الدراسية لطلاب الثانوية العامة بعد الهيكلة بالعام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة التربية والتعليم أن طلاب شعبة العلمي علوم، في الثانوية العامة يدرسون خمس مواد بدلًا من سبعة مواد، وهي (اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – الأحياء – الكيمياء – الفيزياء، كما يدرس طلاب شعبة العلمي رياضيات خمس مواد بدلًا من سبعة مواد، وهي (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الكيمياء - الفيزياء، وبالنسبة للشعبة الأدبية، يدرس الطلاب مواد اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الجغرافيا - الإحصاء.

كشفت مصادر مسئولة بـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، موقف وتفاصيل طلاب الثانوية العامة المؤجلين لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي المقبل والذين قاموا بتقسيم المواد وأدوا بعضها بامتحانات الثانوية العامة هذا العام 2024 وسوف يؤدون مواد أخرى العام الدراسى المقبل، قائلة: النظام القديم للثانوية العامة لا بد من تصفيته لمدة 3 سنوات، وذلك بعد قرار تقليل عدد المواد بالثانوية العامة إلى 5 مواد لكل شعبة بدلا من 7.

وأوضحت المصادر، أن سبب استمرار النظام القديم للثانوية العامة 3 سنوات، هو أن حق الطالب قانوناً دخول امتحانات الثانوية العامة 4 سنوات، وحيث إنه أدى بعضهم امتحانات الثانوية العامة هذا العام ومن ثم يتبقى له 3 فرص أخرى فى 3 سنوات دراسية .

وأوضحت المصادر أن طلاب الثانوية العامة فى الصف الثالث الثانوي العام سوف يتم تقييمهم ودراستهم وفق المواد القديمة وهى 7 مواد وسوف يؤدون الامتحان وفق النظام القديم للثانوية العامة وهو مجموع 410، مضيفة أن الطلاب الذين يدخلون الصف الثالث الثانوي العام بالعام الدراسي الجديد 2024.2025 هم من يطبق عليهم نظام الثانوية العامة الجديد وهو 5 مواد دراسية بمجموع كلى 320 درجة.

وشددت المصادر على أن الطالب الراسب فى الثانوية العامة أو مؤجل الامتحان سوف يدرس المواد التى خرجت من المجموع فى النظام الجديد وهى الجيولوجيا واللغة الأجنبية الثانية والفلسفة والمنطق وعلم النفس كمواد أساسية مضافة إلى مجموع الثانوية العامة طالما أن الطالب رسب فى هذه المواد أو كانت مؤجلة لم يؤدى فيها الطالب امتحانات الثانوية العامة 2024.