شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة حلوان يؤكد على شعار جودة التعليم هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في اجتماع مجلس جامعة حلوان لشهر أكتوبر الجاري استهل الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، الجلسة بتهنئة أعضاء المجلس ومنسوبي الجامعة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2024/2025، مثمناً جهود العمداء خلال العام الماضي. وشدد قنديل على الدور المحوري للجامعة في تعزيز الوعي لدى الطلاب وحمايتهم من الشائعات التي قد تؤثر على استقرار البلاد، مؤكداً على أهمية بناء العقل للشباب المصري الواعي.

وفي سياق متصل، تم عرض الخطة الاستراتيجية للجامعة، مسلطاً الضوء على الإنجازات المحققة ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري". وتضمنت الخطة مجموعة متنوعة من الأنشطة في مجالات التعليم والثقافة والصحة والرياضة والتأهيل المهني، بالإضافة إلى جهود قطاع خدمة المجتمع في إطلاق القوافل التنموية الشاملة بالتعاون مع كلية الطب، مؤكدا على دور الجامعة فى بناء شخصية الطالب و انتماءه وولاءه لوطنه إلى جانب إكسابه للمعارف والمهارات اللازمة لسوق العمل ووظائف المستقبل.

وأكد رئيس الجامعة أن شعارنا لهذا العام هو "جودة التعليم"، حيث تم وضع حزمة من الإجراءات لتحقيق هذا الهدف. ومن أبرز هذه الإجراءات جعل إتقان اللغة الإنجليزية ومهارات الحاسب الآلي شرطاً أساسياً للتخرج، مع التركيز أيضاً على تطوير الكفاءة في اللغة العربية، لضمان تخريج كوادر مؤهلة لسوق العمل.

وأيضا اكد على ضرورة جودة الخدمات التعليمية التى تقدمها الجامعة، موجها بضرورة الاهتمام بالأنشطة الطلابية ودعم الطلاب الموهوبين واكتشافهم فى مختلف المجالات.

وفيما يخص تطوير الكتاب الجامعي، شدد قنديل على أهمية هذه المنظومة في تحقيق جودة التعليم، داعياً الكليات التي لم تستكمل رفع مقرراتها على المنصة الإلكترونية إلى الانتهاء من ذلك خلال الأسبوع الجاري. كما تم مناقشة تنظيم الجداول الدراسية بحيث تمتد من الساعة 8 صباحاً حتى 8 مساءً للاستفادة القصوى من المرافق التعليمية.

وتطرق الاجتماع إلى عدة موضوعات هامة، منها تحصيل المصروفات الدراسية واستكمال تحديث بيانات الطلاب لاستخراج الكارت الذكي الذي سيستخدم في الدخول للمحاضرات وتسجيل الحضور والدخول للمنصة وغيرها من المميزات.

كما حث على ضرورة استكمال مبادرة أسبوع الخدمة العامة التي تسهم في زيادة انتماء الطالب لكليته وجامعته ووطنه من خلال مشاركة الطالب لتجميل كليته والمنطقة المحيطة بها.

كما تمت مناقشة تطوير مركز تنمية أعضاء هيئة التدريس وتقديم حزمة برامج تدريبية تواكب التطور، وكذلك تم مناقشة خطة تطوير المكتبة المركزية لتصبح مركزاً متكاملاً للإبداع والابتكار.

وفي الختام، أشاد الدكتور قنديل بنجاح إجراءات الكشف الطبي التى تسير بكل سلاسة، وأشاد بفريق نادي جامعة حلوان الذي انضم رسمياً إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث سيشارك الفريق في الدوري بالدرجة الرابعة.

وانطلقت فعاليات الجلسة، وشهدت الجلسة عددًا من الموضوعات التي تهدف للارتقاء بالمنظومة التعليمية داخل الجامعة، وترقية بعض أعضاء هيئة التدريس.