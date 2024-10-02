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الحوثيون: استمرار دعم أمريكا وبريطانيا لإسرائيل يضع مصالحهما بالمنطقة تحت دائرة النار

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد المجيد

الأربعاء، 02 أكتوبر 2024 10:03 ص

قالت جماعة الحوثى قبل قليل، أن استمرار دعم أمريكا وبريطانيا لإسرائيل يضع مصالحهما فى المنطقة تحت دائرة النار، جاء ذلك وفقا لما أفادته قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.

 

وكانت جماعة الحوثى قد أعلنت فى وقت سابق، عن قصف دولة الاحتلال الإسرائيلي بثلاثة صواريخ مجنحة وحققت أهدافها.

 

كما أعلنت جماعة الحوثيون، عن أنها لن تتردد فى توسيع عملياتها العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي حتى وقف العدوان على غزة ولبنان.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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