شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بشكل كامل بعد الهجمات الصاروخية الإيرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قبل قليل، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم إسرائيل بشكل كامل بعد الهجمات الصاروخية الباليستية الإيرانية، جاء ذلك وفقا لما أفادته قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.

كما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه يبدو أن الهجوم هُزم وأصبح غير فعّال وهذا دليل على القدرة العسكرية الإسرائيلية والجيش الأمريكي.