شكرا لقرائتكم خبر عن العربية للتصنيع تحتفل بمصنع سيماف لحصوله على اعتماد دولى والان مع تفاصيل الخبر

في احتفالية خاصة بالهيئة العربية للتصنيع، تحتفل الهيئة ، بحصول مصنع سيماف التابع للهيئة،علي شهادة نظم إدارة الجودة في صناعات السكك الحديدية IRIS طبقا للمواصفة الدولية في مجالات التصميم والتطوير والتصنيع وخدمة ما بعد البيع، مما يؤهلها بقوة للمنافسة والتصدير للخارج وتعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية، وتعظيم شعار (صنع في مصر) محليا ودوليا .

ويعد مصنع سيماف، خامس شركة تحصل علي هذه الشهادة طبقا لأحدث إصدار علي مستوي العالم .

ويشهد فعاليات الحفل ،اللواء أركان حرب مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وعدد من المسئولين بالدولة ، والسفراء، والقطاع الخاص، وممثلي كبري الشركات العالمية،المتخصصة في صناعات السكك الحديدية .



