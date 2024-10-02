شكرا لقرائتكم خبر عن العدل تنشئ محكمة استئئناف القاهرة فى حلوان والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء قرار وزارة العدل بإنشاء محكمة استئئناف القاهرة "12" دائرة جنايات أول درجة، بأرقام من 1 حتى 12، و4 دوائر جنايات مستأنفة بأرقام من 1 حتى 4، يكون مقرها مجمع المحاكم بمركز التأهيل والإصلاح بمدينة 15 مايو في حلوان محافظة القاهرة.

وتختص دوائر جنايات أول درجة بنظر القضايا التي تختص بها قانونًا، والمقيدة بأقسام الشرطة "15 مايو، التبين، المعصرة، حلوان، المعادي، دار السلام".

وتختص دوائر الجنايات المستأنفة بنظر استئناف الاحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة، وغييرها مما تختص به قانونًا.