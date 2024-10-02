شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل جندى إسرائيلى بنيران قوات حزب الله البنانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، مقتل جندى إسرائيلى متأثرًا بجراحه الخطيرة التى أصيب بها صباح اليوم بنيران حزب الله اللبنانى فى شمال فلسطين المحتلة.

أعلن حزب الله اللبناني استهداف قوة مشاة إسرائيلية كبيرة فى شمال إسرائيل بالأسلحة الصاروخية والمدفعية.

حث أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على خفض تصعيد الصراع في لبنان،في الوقت الذي تتزايد فيه حدة المخاوف من اتساع رقعة الحرب الإقليمية في الشرق الأوسط مع تكثيف العمليات الإسرائيلية ضد حزب الله اللبناني.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة - حسبما ذكرت قناة (فرنسا 24) الإخبارية الثلاثاء أن جوتيريش دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار، منوها بضرورة تجنب حرب شاملة في لبنان بأي ثمن، واحترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه.