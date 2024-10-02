شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين تصرف اليوم معاشات أكتوبر للأعضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتى، نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، عن صرف دفعة معاشات أكتوبر للأعضاء، اليوم الأربعاء المقبل، 2 / 10 / 2024، بإجمالى مبالغ تقدر بـ170 مليون جنيه، يتم صرفها كل 3 أشهر.

وشهدت أعداد المستحقين للمعاشات زيادة تدريجية كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، نتيجة زيادة عدد الخارجين للمعاش سنويا، والتى تقدر بحوالى 40 ألف معلم سنويا، حيث كشفت قاعدة بيانات النقابة أن قيمة المعاشات المنصرفة للمعلمين فى عام 2014 كانت حوالي 371 مليونا و670 ألف جنيه، وفى عام 2015 بلغت 376 مليونا و488 ألف جنيه، وفى عام 2016 بلغت 401 مليون و957 ألف جنيه، وفى عام 2017 بلغت قيمتها نحو 460 مليونا و600 ألف جنيه، وفى 2018 وصلت إلى 486 مليونا و764 ألف جنيه، وفى 2019 بلغت 455 مليونا و252 ألف جنيه.

أما فى 2020 بلغت 507 ملايين و677 ألف جنيه، وفى عام 2021 بلغت 521 مليونا و761 ألف جنيه، وفى عام 2022 بلغت قيمة المعاشات المنصرفة نحو 576 مليونا و726 ألف جنيه، وعام 2023 وصلت إلى 423 مليونا و806 آلاف جنيه، فيما وصلت قيمة دفعة يناير من عام 2024 فقط نحو 160 مليونا و742 ألف و999 جنيها، بإجمالى 4 مليارات و858 مليونا و843 ألفا و446 جنيهاً تم صرفها منذ يوليو 2014، وحتى يناير 2024، وقد سددت النقابة خلال العشرة سنوات من 2014 وحتى 2023 حوالى 4 مليارات و858 مليون و843 ألف جنيه معاشات للمستحقين.