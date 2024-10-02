شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف جرعات لقاح الإنفلونزا للكبار والصغار والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه مع دخول موسم الشتاء تزيد الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا وتزيد أهمية تناول تطعيم الإنفلونزا للحماية من المضاعفات.

وأوضحت وزارة الصحة، أن الأطفال أقل من عمر تسع سنوات، ولم يسبق لهم التطعيم يجب عليهم تناول جرعتين من تطعيم الإنفلونزا ويجب أن يفصل بينهم مدة شهر، مؤكدة أن تطعيم الإنفلونزا بعد ذلك في أى مرحلة عمرية يجب أخذ جرعة واحدة فقط.

وأكدت أن جرعة تطعيم الإنفلونزا يتم الحصول عليها كاملة دون تقسيمها.