شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد زراعة البصل فى الوجهين القبلى والبحرى والان مع تفاصيل الخبر

البصل من المحاصيل التصديرية الاقتصادية الهامة، والذي يدر دخلاً مجزياً للمزارع ويستخدم البصل في تغذية الإنسان والأغراض الطبية والتحنيط منذ العصور المبكرة، وقد وجد مرسوماً علي معابد قدماء المصريين منذ أكثر من أربعة آلاف سنة قبل الميلاد.

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ويتميز البصل عن باقي المحاصيل أنه ينمو في جميع الأقاليم المناخية في العالم، ولكن هناك أقاليم متميزة في نموه مثل مصر وإسبانيا والولايات المتحدة واليابان، ويتكاثر البصل بالبذرة وهو نبات ذو حولين حيث يعطي محصول الأبصال في موسم النمو الأول "مرحلة إنتاج الأبصال" وتتكون البذور في موسم النمو الثاني "مرحلة إنتاج البذور" والتلقيح خلطي بالحشرات،ويزرع البصل إما منفرد أو محمل علي المحاصيل الأخرى وأشجار الفاكهة.



وفى التقرير التالى نتعرف على مواعيد زراعة البصل فى مصر:

‎1- البصل يتم زراعته فى شهرى أغسطس وسبتمبر فى الصعيد.

‎ 2- يزرع فى شهر أكتوبر فى الفيوم والمنيا.

‎ 3- يتم زراعة البصل في شهر نوفمبر وديسمبر فى الوجه البحرى.

‎4- يتم حصاد البصل بعد 4 أشهر من الزراعة.

‎ 5- تسمح الدولة بتشوين البصل الأحمر الذى يتم حصاده بالوجه البحرى من شهر أبريل حتى شهر أكتوبر حتى يظهر البصل الذى يتم حصاده من محافظات الصعيد.