شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع البحوث الإسلامية: المرحلة النهائية لاختيار مبعوثى الأزهر لدول العالم الاثنين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعقد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف الأسبوع المقبل بمقر مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، المقابلات الشخصية لمدرسي ووعاظ الأزهر الشريف كمرحلة أخيرة لاختيار المتقدمين لمسابقة الابتعاث العام إلى دول العالم، حيث تستمر المقابلات على مدار أربعة أيام من الإثنين إلى الخميس، وذلك بحضور مجموعة من المتخصصين من علماء وأساتذة جامعة الأزهر.
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. محمد الجندي، إن لجنة المقابلات الشخصية تستهدف خلال لقاءها بالمتقدمين الكشف عن الثقافة العامة والسمات المميزة لشخصية المتقدمين، فضلًا عن التحصيل العلمي والمعرفي لديهم، وقدرتهم على التعامل مع الثقافات المختلفة والمواقف المتنوعة، لاختيار أفضل العناصر القادرة على تمثيل مصر والأزهر الشريف في مختلف دول العالم.
ويمكن معرفة اللجنة وموعد المقابلة من خلال الرابط التالي:
https://service.azhar.eg/Services/result.html?fid=355
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