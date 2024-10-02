شكرا لقرائتكم خبر عن بشاير الخير.. فرحة المزارعين بحصاد محصول السمسم فى غيطان الشرقية (صور) والان مع تفاصيل الخبر

السمسم من المحاصيل الزيتية من الدرجة الأولى، وشهدت محافظة الشرقية هذا العام إقبالا على زراعته لكونه من المحاصيل المربحة وغير مجهد للتربة.

وقال المهندس أشرف الدمرداش، مدير عام الإرشاد الزراعى، إنه تم زراعة محصول السمسم فى مساحة 119 ألف فدان بزيادة قدرها 6 آلاف فدان عن العام الماضى، لافتا إلى أن زراعته تبدأ فى منتصف شهر أبريل وتستمر حتى منتصف مايو ويتم توعية المزارعين بعدم الزراعة بعد هذا الموعد، لتجنب الآثار السلبية للزراعات المتأخرة المتمثلة فى ضعف الإنتاجية واحتمالات الإصابة بالآفات لتعرضها لموجات الحر المتتالية، ويتم توعية المزارعين بضرورة تجهيز الأرض وتنعيمها والتخلص من الحشائش أثناء الخدمة قبل الزراعة، حيث تنمو الحشائش أسرع من نباتات السمسم فى المرحلة الأولى من حياتها، وهو من المحاصيل قصيرة العمر، حيث يتم حصاده بعد مرور 120 يوما على زراعته، ويتم حصاد محصول السمسم بطريقة يدوية بسيطة، حيث تترك أعواده فى الحقل حتى تجف ثم يتم استخراج السمسم منها لبيعة بالكيلو، ويستخدم فى صناعة الطحينة والحلاوة ومستحضرات التجميل.

وعن نوعية الأصناف المنزرعة، أوضح مدير عام الإرشاد، أن هناك أصنافا عديدة تزرع بمحافظة الشرقية منها "جيزة 32" وهو صنف عديم التفريع إلا أنه يعطى فرعا أو اثنين فى حالة الزراعة على مسافات أوسع من الموصى بها، ويكون محصول الفدان من 3 إلى 4 إردب، كما أنه يحمل كبسولة "قرن" واحد فى إبط الورقة ولون البذرة أصفر محمر "ذهبى"، وصنف "شندويل 3" وهو صنف أيضا عديم التفريع ويكون إنتاجية الفدان من 6 إلى 7 إردب، كما أنه يحمل 3 كبسولات "قرون" فى إبط الورقة ولون البذرة أبيض، وصنف "توشكى 1" صنف عديم التفريع ويكون إنتاجية الفدان فيه حوالى 5 إردب، كما أنه يحمل 3 كبسولات "قرون" فى إبط الورقة ولون البذرة كريمى فاتح، وجميع الأصناف الثلاثة لا تتفتح الثمار إلا بعد تمام تساقط الأوراق.



اجواء الحصاد_1



السمسم الاحمر_1



السمسم بالغيطان



السمسم



المنتج الذهبى



جانب من الحصاد (1)



جانب من الحصاد (2)



جانب من الحصاد (3)



سمسم الشرقية



عملية الحصاد تتم بأكثر من مرحلة



فرحة حصاد السمسم



مراحل الحصاد



مزارع بالشرقية