دار الإفتاء تستطلع اليوم هلال شهر ربيع الآخر لعام 1446 هجريا

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القاهرة - سامية سيد - تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر ربيع الآخر لعام 1446 هجرياً مساء اليوم الأربعاء الموافق 29 من شهر ربيع الأول لعام 1446 هجرياً؛ الموافق 2 أكتوبر 2024، ووفقاً للحسابات الفلكية التي يجريها معمل أبحاث الشمس بـ المعهد القومى للبحوث الفلكية، يولد هلال شهر ربيع الآخر مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثامنة والدقيقة 50 ليلاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعاء المقبل 29 من شهر ربيع الأول 1446 هجريا الموافق 2 أكتوبر "يوم الرؤية".

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مدينة القاهرة، وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.

ويغرب القمر قبل غروب الشمس في مكة المكرمة بـ 9 دقائق، وفي القاهرة بـ 9 دقائق قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بـ 9-10 دقائق، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية يمدد تتراوح بين (4 - 18 دقيقة). وبذلك يكون يوم الخميس 2024/10/3م هو المتمم لشهر ربيع الأول 1446هـ، وتكون غرة شهر ربيع الآخر 1446 هـ فلكياً يوم الجمعة 2024/10/4م.

نظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى: 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأولى – 6 جمادى الآخرة – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة.

والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، و أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.