تعرف على توزيع درجات التقييمات للمواد الدراسية لطلاب المرحلة الإعدادية

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القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” المواد الدراسية وتوزيع درجات التقييمات لطلاب المرحلة الإعدادية بعد مرور أسبوعين من بدء العام الدراسي الجديد، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم أن تكون خطة المواد الدراسية ودرجات كل مادة للصف الأول الاعدادى على النحو التالى:

مواد نجاح ورسوب تضاف للمجموع:

- اللغة العربية والخط العربي: من 80 درجة.. عدد الفترات 4

- اللغة الإنجليزية: من 60 درجة.. عدد الفترات 2.5

- الدراسات الاجتماعية: من 40 درجة.. عدد الفترات 2

- الرياضيات: من 40 درجة.. عدد الفترات 3

- العلوم: من 40 درجة.. عدد الفترات 2

المجموع الكلي للمواد الأساسية: 280 درجة



مواد النجاح والرسوب التي لا تضاف للمجموع:

التربية الدينية: من 40 درجة

التربية الرياضية من 20 درجة

التربية الفنية من 20 درجة

التربية الموسيقية من 20 درجة

الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات: من 20 درجة

الأنشطة الاختيارية

يختار الطالب نشاطين فقط واحد من كل مجموعة من المجموعتين التاليتين، وهذه الأنشطة نجاح ورسوب وفق ميول الطالب ولا تضاف للمجموع.

المجموعة الأولى (مهارات الصناعة وريادة الأعمال.. مهارات الزراعة وريادة الأعمال.. مهارات إدارة الأسرة وريادة الأعمال).. كل نشاط من 20 درجة.

المجموعة الثانية التربية المسرحية (الإعلام التربوي - اللمكتبات ومهارات البحث).. كلا منهما من 20 درجة.

ويتم احتساب فترتين إضافيتين للمستوى الرفيع بواقع 50 درجة، وكذلك فترة واحدة لـ اللغة الأجنبية الثانية بواقع 40 درجة بالمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات والخاصة للغات لليصبح مجموع الفترات 21 فترة أسبوعيا.

يتم احتساب 4 فترات تربية رياضية تدريبية إضافية لكل شعبة أسبوعيا بالمدارس الرياصية بواقع 100 درجة منها 10 درجات للتدريب الصيفي، ليصبح مجموع الفترات 22 فترة أسبوعيا بالمدارس الرياضية فقط.

المواد الأساسية المقررة على الصف الثاني الإعدادى.

اللغة العربية والخط العربي: من 80

اللغة الإنجليزية من 60

تلدراسات الاجتماعية من 40

الرياضيات من 60

العلوم من 40

المجموع الكلي من 280

أما المواد غير المضافة للمجموع فهى: التربية الدينية من 40، والتربية الفنية من 20، والحاسب الآلى وتكنولوجيا المعللومات من 20.

أما عن الأنشطة الاختبارية فهى فيختار الطالب نشاطين فقط من التالي وتكون هذه الأنشطة نجاح ورسوب:

النشاط الرياضي من 20

النشاط الموسيقي من 20

النشاط العملي من 20

الصحافة والإذاعة من 20

المسرح والتمثيل من 20

الكشافة والمرشدات من 20

المكتبة والمطالعة من 20

يتم احتساب فترتين إضافيتين للمستوى الرفيع بواقع 50 درجة، وكذلك فترة واحدة للغة الأجنبية الثانية بواقع 40 درجة بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات والخاصة للغات ليصبح المجموع 20.5 فترة أسبوعيا.

ويتم احتساب 4 فترات تربية رياضية تدريبية إضافية لكل شعبة أسبوعيا بالمدارس الرياضية بواقع 100 درجة، منها 10 دورات للتدريب الصيفي، ليصبح مجموع الفترات 21.5 فترة أسبوعيا بالمدارس الرياضية فقط.

وتوزع درجات التقييم للفصل الدراسي الواحد بنسبة 100% لكل مادة دراسية واحدة أو نشاط تربوي واحد للصفين الأول والثاني الاعدادي على النحو التالى:

امتحان الفصل الدراسي الواحد: 30%

اختبار شهري: 15%

اختبار شهري ثاني: 15%

السلوك والمواظبة: 10%

كراس الواجب: 10%

الاختبارات الأسبوعية: 20%

يتم رد درجة المادة لأصلها في نهاية كل فصل دراسي في ضوء النهايات العظمة وفقا للمعادلة التالية: متوسط درجة الطالب × النهاية الصغرى الحالية للمادة ÷ 100 = الدرجة الحاصل عليها الطالب.



* المواد الأساسية المقررة على 3 إعدادى:

اللغة العربية والخط العربي من 80

اللغة الإنجليزية من 60

الدراسات الاجتماعية من 40

الرياضيات من 60

العلوم من 40

المجموع الكلي من 280

المواد غير المضافة للمجموع في 3 إعدادي: التربية الدينية من 40.. التربية الفنية من 20.. الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من 20.

الأنشطة الاختيارية: يختار الطالب نشاطين مما يلي والنجاح فيهما شرط دخول امتحان الفصل الدراسي الثاني: النشاط الرياضي من 20.. النشاط الموسيقى من 20.. النشاط العملي من 20.. الصحافة والإذاعة من 20.. المسرح والتمثيل من 20.. الكشافة والمرشدات من 20.. المكتبة والمطالعة من 20.

يتم احتساب درجة الطالب على أساس اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول 50% من الدرجات الاصلية واختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني 50% من الدرجة.

يتم احتساب فترتين اضافيتين للمستوى الرفيع بواقع 50 درجة، وكذلك فترة واحدة للغة الأجنبية الثانية بواقع 40 درجة بالمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات والخاصة للغات ليصبح مجموع الفترات 20.5 فترة أسبوعيا ويتم احتساب 4 فترات تربية رياضية تدريبية إضافية لكل شعبة أسبوعيا بالمدارس الرياضية بواقع 100 درجة منها 10 درجات للتدريب الصيفي ليصبح مجموع الفترات 21.5 فترة أسبوعيا بالمدارس الرياضية فقط.