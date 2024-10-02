"السقف ولع".. سيارتا إطفاء تواجه نيران شقة ببولاق أبو العلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق بسقف خشبي خاص بوحدة سكنية ببولاق أبو العلا اليوم الأربعاء.

تلقى مأمور قسم شرطة بولاق أبو العلا بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من عقار بشارع الخطير.

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة دفع بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مفتش الفرقة ومأمور القسم.

تبين بالفحص المبدئي نشوب حريق بالسقف الخشبي لشقة بالدور الثالث لمنزل مكون من 3 طوابق بحارة القصار وسط جهود رجال الدفاع المدني للسيطرة على مصدر النيران دون خسائر في الأرواح.