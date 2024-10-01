شكرا لقرائتكم خبر عن حساب الخارجية الإسرائيلية ينشر فيديو يوثق وصول صواريخ إيرانية إلى القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر حساب يتبع وزارة الخارجية الإسرائيلية، الثلاثاء، يوثق وصول صواريخ باليستية إيرانية إلى القدس المحتلة وعدد من المستوطنات.

وتشهد إسرائيل حالة من التأهب القصوى، بسبب الحرب التى تشنها على لبنان وقطاع غزة.

أعلن الحرس الثورى الإيراني، قبل قليل، عن أنه سيتم استهداف إسرائيل مرة أخرى إذا ردت على أى هجوم، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وكانت وسائل إعلام تابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، قد قالت إنه تم إطلاق ما لا يقل عن 102 صاروخا من إيران وصفارات الإنذار تدوى فى جميع أنحاء إسرائيل،.

وأفادت وسائل إعلام تابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، أن الدفاعات الإسرائيلية تعترض المسيرات والصواريخ الإيرانية فى سماء تل أبيب.

من ناحية أخرى، أصدرت سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل تنبيها عالي المستوى لموظفيها وأمرتهم بالعودة إلى منازلهم والاستعداد لدخول الملاجئ، بحسب الإذاعة العبرية.



بدورها، قالت إذاعة جيش الاحتلال الاسرائيلي إن أكثر من 250 صاروخًا باليستيًا استهدفت مناطق بإسرائيل بينها قواعد عسكرية.