شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: جميع المدنيين الإسرائيليين في الملاجئ بسبب صواريخ إيران والان مع تفاصيل الخبر

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن جميع المدنيين الإسرائيليين في الملاجئ في ظل إطلاق الصواريخ من إيران على إسرائيل.

من جانبها قالت الإذاعة العبرية، إن الصوريخ سقطت بالقرب من جامعة تل أبيب.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، انه "قبل وقت قصير تم إطلاق صواريخ من إيران على أراضي دولة إسرائيل".