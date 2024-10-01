شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: جميع المدنيين الإسرائيليين في الملاجئ بسبب صواريخ إيران والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندىالثلاثاء، 01 أكتوبر 2024 07:44 م
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن جميع المدنيين الإسرائيليين في الملاجئ في ظل إطلاق الصواريخ من إيران على إسرائيل.
من جانبها قالت الإذاعة العبرية، إن الصوريخ سقطت بالقرب من جامعة تل أبيب.
وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، انه "قبل وقت قصير تم إطلاق صواريخ من إيران على أراضي دولة إسرائيل".
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