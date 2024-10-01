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جيش الاحتلال: جميع المدنيين الإسرائيليين في الملاجئ بسبب صواريخ إيران

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندى

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2024 07:44 م

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن جميع المدنيين الإسرائيليين في الملاجئ في ظل إطلاق الصواريخ من إيران على إسرائيل.

من جانبها قالت الإذاعة العبرية، إن الصوريخ سقطت بالقرب من جامعة تل أبيب.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، انه "قبل وقت قصير تم إطلاق صواريخ من إيران على أراضي دولة إسرائيل".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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