شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يقرر إيقاف حركة الطيران بشكل تام فى جميع المطارات بالبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الأنباء العراقية عبر موقعها الرسمى، الثلاثاء، إيقاف حركة الطيران بشكل تام فى جميع المطارات بأنحاء البلاد.

على جانب آخر، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلى أن الجيش سجل 1864 إنذارا فى الساعة الأخيرة فى جميع أنحاء إسرائيل بعد الهجوم الإيرانى بالصواريخ الباليستية.

فيما أكدت يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، الثلاثاء، أن حكومة الاحتلال قررت إغلاق المجال الجوى بشكل كامل عقب الهجمات الصواريخ الإيرانية على كافة المدن الإسرائيلية.

بدوره نشر حساب يتبع وزارة الخارجية الإسرائيلية، الثلاثاء، يوثق وصول صواريخ باليستية إيرانية إلى القدس المحتلة وعدد من المستوطنات.

وتشهد إسرائيل حالة من التأهب القصوى، بسبب الحرب التى تشنها على لبنان وقطاع غزة.

أعلن الحرس الثورى الإيرانى، قبل قليل، عن أنه سيتم استهداف إسرائيل مرة أخرى إذا ردت على أى هجوم، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وكانت وسائل إعلام تابعة لـ دولة الاحتلال الإسرائيلى، قد قالت إنه تم إطلاق ما لا يقل عن 102 صاروخا من إيران وصفارات الإنذار تدوى فى جميع أنحاء إسرائيل.

وأفادت وسائل إعلام تابعة لـ دولة الاحتلال الإسرائيلى، أن الدفاعات الإسرائيلية تعترض المسيرات والصواريخ الإيرانية فى سماء تل أبيب.

من ناحية أخرى، أصدرت سفارة الولايات المتحدة فى إسرائيل تنبيها عالى المستوى لموظفيها وأمرتهم بالعودة إلى منازلهم والاستعداد لدخول الملاجئ، بحسب الإذاعة العبرية.

بدورها، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلى أن أكثر من 250 صاروخًا باليستيًا استهدفت مناطق بإسرائيل بينها قواعد عسكرية.