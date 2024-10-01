شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الأنباء الفرنسية: تعليق الحركة الجوية فى مطار بن جوريون والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية قبل قليل، عن تعليق الحركة الجوية فى مطار بن جوريون فى تل أبيب، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وكان الحرس الثورى الإيراني، قد أعلن قبل قليل، عن أن العملية التى تم تنفيذها تمت بناء على قرار من المجلس الأعلى للأمن القومى ودعم الجيش

وكان الحرس الثورى الإيراني، قد أعلن قبل قليل، عن أنه سيتم استهداف إسرائيل مرة أخرى إذا ردت على أي هجوم.