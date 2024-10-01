شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: سماع دوي انفجارات فى تل أبيب والان مع تفاصيل الخبر

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية قبل قليل، عن سماع دوي انفجارات في العاصمة الإسرائيلية تل أبيب.

وكانت وسائل إعلام تابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلنت عن أن صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب بسبب صاروخ أطلق من لبنان.

وأكدت وسائل إعلام عبرية، أن القوات الاحتلال الإسرائيلية في حالة تأهب قصوى في عموم الأراضي التي تحتلها، عقب توقع هجوم من إيران.

القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قوله، "إن إطلاق النار الإيراني على دولة إسرائيل سيكون له عواقب، لن أقول أكثر من ذلك".

من جانبه اعتبر رئيس المحكمة العليا في الجمهورية الإيرانية "محمد جعفر منتظري" بأن "الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني الشرير أظهرت أنه لا يخضع لأي من القوانين الدولية وحقوق الإنسان".