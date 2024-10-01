شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير إعلامية: الدفاعات الإسرائيلية تعترض دفعة ثانية من الصواريخ الإيرانية والان مع تفاصيل الخبر

أفادت تقارير إعلامية، قبل قليل، أن الدفاعات الإسرائيلية تعترض دفعة ثانية من الصواريخ الإيراني، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

ومن جهتها قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الحدث لم ينته بعد .. قد يكون هناك المزيد من الصواريخ القادمة من إيران.

وكان الحرس الثورى الإيراني، قد أعلن قبل قليل، أن العملية التى تم تنفيذها تمت بناء على قرار من المجلس الأعلى للأمن القومى ودعم الجيش.